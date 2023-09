Il giovane Montalbano 2 | trama e cast de Il ladro onesto | stasera su Rai1 in replica

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 settembre 2023) Eccode Il, quinta puntata della seconda stagione de Ilsualle 21:25 in. Il2 torna, martedì 5 settembre, sualle 21:25 in. L'episodio proposto sarà Il, il quinto e penultimo della stagione 2, andato per la prima volta in onda nell'ottobre 2015. Il nuvo appuntamento con ilcommissario di Vigata è tratto dai racconti Ile Il biglietto rubato (contenuti nella raccolta Morte in mare aperto e altre indagini del ...