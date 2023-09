(Di martedì 5 settembre 2023) Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a ottobre ha chiuso la seduta in crescita del 2% a 34,4al. . 5 ...

Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a ottobre ha chiuso la seduta in crescita del 2% a 34,4 euro al Megawattora. . 5 settembre 2023... l'ulteriore aumento del costo delle bollette di gas ed elettricità, dopo quello dei carburanti; ... il rafforzamento dei bonus (energia, gas e idrico) sia per gli utenti fragili che a basso reddito, allargandone la platea e rendendo più significativo il sostegno.

Il gas conclude in rialzo (+2%) a 34 euro al Megawattora Agenzia ANSA

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che l'oscillazione del prezzo del gas "è contenuta, abbiamo una condizione abbastanza in equilibrio. Chiaramente la sti ...(Teleborsa) - Quotazioni in calo per il gas in Italia. Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 5 settembre è risultato è pari a 32,11 euro/MWh, in ribasso rispetto al 4 settembre quando r ...