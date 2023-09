Il futuro dello Spallanzani | Dg Aliquò | “Continuerà lotta al Covid ma ci sono altri fronti su cui agire”

(Di martedì 5 settembre 2023) Prima intervista del nuovo direttore generale. La ricerca scientifica, la prevenzione nel campo delle malattie infettive e nuovi progetti in cantiere. "La sanità non è né di destra né di sinistra, ma delle persone. I padri costituenti avevano immaginato un sistema pubblico universale e tutti dovremmo contribuire a questo obiettivo" Puntare sulla ricerca scientifica e promuovere la prevenzione nel campo delle malattie infettive.i dued’azione della nuova direzione dell’Inmidi Roma, diventato durante la pandemiala prima linea a cui guardavano gli italiani per sentirsi rassicurati prima sui contagi e poi sulle ‘armi’, dai vaccini agli antivirali. Ora le redini dell’Istitutostate prese da Angeloche ha le idee molto chiare sul presente e il ...

Approfitta subitosconto al 75% Internxt - - > Internxt: i vantaggi per il tuo business Il ... garantendo la tranquillità per ildel tuo business . Nessun business può trascurare quanto ...Nelvediamo quello che si potrà fare'. "Cairo mi chiese di...". Giletti svela il retroscena ... Sebbene i motivistop improvviso non siano ancora chiari, oggi Dagospia ha sicuramente ...... 5 settembre 2023, secondo giorno di confronto e dibattito a Solomeo per la prima edizione... sulla sostenibilità della globalizzazione, evidenziando come ilnon si possa prevedere, ma ...

Officina Stellare ha gli occhi rivolti al futuro dello spazio WIRED Italia

Grosseto: Al via i lavori di riqualificazione della piscina di via Veterani dello Sport. Un intervento atteso dai cittadini appassionati di nuoto e non solo che restituirà alla città un impianto sport ...Il totale delle imbarcazioni esposte (da 2 a 40 metri) supera ampiamente le mille unità, con 143 in acqua in più dello scorso anno ... il percorso che guiderà la competitività futura della nostra ...