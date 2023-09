(Di martedì 5 settembre 2023) È stata avviata una campagna di screening per limitare i contagi dopo la scoperta di otto casi a Castiglione d'Adda, in Lombardia

Febbre, ildi Castiglione d'Adda Come si legge in una circolare del ministero della Salute che fornisce nuove indicazioni sul potenziamento dei sistemi di sorveglianza, il primo caso ...Allora ilraggiunse gli 11 casi, ma senza vittime. "Laal momento è molto diffusa in America Latina. Il Brasile ad esempio è una meta di viaggio comune" spiega Spinello Antinori, ...Cosa cambia, invece, con la zanzara tigre "La zanzara tigre, invece, può trasmettere, ... Lo scorso anno il 60/70% di casi ha interessato persone provenienti da Cuba, dove c'era un...

Il focolaio di dengue in provincia di Lodi Il Post

In questo articolo parleremo di un argomento molto attuale: La Dengue in Italia e l'allerta per i nuovi e numerosi contagi.Se infatti negli anni passati i casi registrati in Europa erano “importanti”, già nel 2020 erano stati segnalati 11 casi autoctoni in Italia, mentre la Francia lo scorso anno aveva segnalato tre ...