Il dramma di Linda Evangelista | “Due diagnosi di cancro in 5 anni”

(Di martedì 5 settembre 2023) Una lunga malattia tenuta nascosta alla stampa e vissuta con grande riserbo e compostezza:rivela di aver combattuto contro un aggressivoal seno per ben due volte negli ultimi 5. Un momento difficile che l’indimenticabile regina delle passerelle ha raccontato per la prima volta in una recente intervista, spiegando di essersi sottoposta ad una mastectomia bilaterale e di essere pronta anche alla comparsa di un’eventuale recidiva. La lotta dicontro ilGlid’oro delle passerelle sono ormai solo un bel ricordo per la bellissima. La top model, da tempo scomparsa dai radar a causa di un intervento di chirurgia estetica che le ha sfigurato il ...

Non per Stewart, che ne intuì il: "Quando avevo 20 anni, nel 1966, andai a vedere Hancock ... La svolta nel 1975, mentre il cantautore era in tour negli Stati Uniti come supporto aRonstadt....su Sky Investigation e Now Debutta la terza stagione per il remake tutto al femminile del... Naomi Campbell, Cindy Crawford,Evangelista e Christy Turlington . Dopo i fasti degli anni ...La trama L'impostazione ha coordinate dashakespeariano , e asseconda nei contenuti l'idea ...a Guidizzolo costò la vita al pilota della "Rossa" Alfonso De Portago (all'epoca fidanzato con...

Linda Evangelista sfigurata da un trattamento, ammette di fare ... Stile e Trend Fanpage

Le icone della moda anni Novanta tornano insieme dopo più di 30 anni dalla cover cult di Vogue che inaugurò un'epoca unica ...