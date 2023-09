Il dossier di Salvini sulle centrali nucleari | così parte la rivoluzione italiana

Un po' come avvenuto, anche nei mesi scorsi, con gli incendi in Sicilia e con tutti i... si deve fare come Crosetto ma, per non lasciare praterie a Matteo, meglio lasciare ululare ......merita 'applausi scroscianti' elogiando appunto 'il pragmatismo' di Giorgetti nei vari... La Stampa si è concentrata sui rapporti tra Giorgetti e'sempre più gemelli diversi'. Uno, il ......problema - e che si mostra incapace di offrire una qualunque prospettiva su qualsivoglia. ... e ovviamente Matteone gode e vedrete come giocherà su questi primi lividi di Giorgia. ...

Caos migranti, Meloni sfila il dossier a Salvini: “Ora vediamo cosa sanno fare” QuiFinanza

Un po’ come avvenuto, anche nei mesi scorsi, con gli incendi in Sicilia e con tutti i dossier critici, cui ha preferito una ... per non lasciare praterie a Matteo Salvini, meglio lasciare ululare ...“Nelle ultime ore -ha aggiunto Salvini- ho letto delle polemiche, a distanza di alcuni decenni, tra i rapporti di Italia e Francia. Io non entro nel merito di quei dossier, ma devo dire che con il mio ...