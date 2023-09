Il Collegio 8 al via su RaiDue | cast | partecipanti | location e quando comincia

Leggi su 361magazine

(Di martedì 5 settembre 2023) Il docu-reality Il8 sta per ripartire su: ecco tutte le novità dell’edizione 2023 Il docu-reality Il8 è pronto a ripartire con una nuova edizione, sempre su, con tante belle novità: a partire dalla voce narrante, che sarà quella del conduttore Stefano De Martino allae al. La nuova edizione è pronta a partire: sidomenica 24 settembre in prima serata su. “Il8 si svolgerà nelSan Francesco di Lodi e quest’anno idovranno tornare indietro nel tempo al 2001” riporta Superguidatv.it. Il programma Rai andrà in onda per sei puntate, dal 24 settembre e sino al 29 ottobre. Tra le novità, oltre alla voce narrante di ...