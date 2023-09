Il ‘battesimo a distanza’ a Ponte Milvio | il significato delle due statue a guardia della Torretta Valadier

Leggi su funweek

(Di martedì 5 settembre 2023)a Roma è uno dei luoghi più popolari sia per i turisti che per i romani che non perdono occasione di passeggiarvi e goderevista panoramica che lo circonda. Chiunque almeno una volta nella vita lo avrà attraversato ed avrà notato la presenza di dueall’ingresso come se facessero daalla. Roma,: cosa non sappiamo sul luogo Prima di addentrarci nel noccioloquestione, bisogna tener conto del fatto che sono diciassette secoli tutti credono che la battaglia di Costantino contro Massenzio, il sogno e la conversione siano avvenuti a. In realtà, la battaglia venne combattuta a Roma ma nei pressi di Saxa ...