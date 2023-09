Ida Platano al mare | infuria la polemica | «Truccata e pettinata per andare in spiaggia?» Ecco la sua risposta

A far circolare le voci di una possibile esclusione di Gianna Sperti è stata, la dama di ' Uomini e Donne ', che da mesi è uscita dal programma assieme ad Alessandro Vicinanza., all'...Un anno indimenticabile quello che stanno vivendoe Alessandro Vicinanza che in questi giorni hanno festeggiato i loro primi dieci mesi d'amore . L'ex coppia de l trono over di Uomini e Donne , ha raggiunto mete incantevoli, da Mykonos a ...Il gossip si era diffuso già lo scorso giugno, quando l'ex diera stato avvistato ad un matrimonio in compagnia di una donna misteriosa. La segnalazione era arrivata a Deianira Marzano e ...

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza festeggiano ... ComingSoon.it

Un'altra coppia nata ad Uomini e Donne si è detta addio e non è finita nel migliore dei modi: ecco cosa è accaduto tra Antonella e Luca!Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti principali di “Uomini e Donne” (UeD) e noto per la sua lunga relazione con Ida Platano, sembra aver scomparso improvvisamente dalla scena dello show. Ecco ...