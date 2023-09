IA | Meloni incontra Hoffman e guarda al G7 per la governance

(Di martedì 5 settembre 2023) Lunedì sera il presidente del Consiglio Giorgiaha ricevuto a Palazzo Chigi Reid, fondatore di LinkedIn e uno dei maggiori esperti mondiali sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale (AI). Secondo una nota ufficiale, i due hanno discusso “le opportunità e i rischi” di questa tecnologia, specie gli effetti sul mondo del lavoro e sulle economie, ma anche l’impatto sul futuro delle democrazie, i “grandi temi etici” e la “conseguente necessità di governare i cambiamenti futuri” per evitare di subirli. Il tema di come approcciarsi alladell’IA è presente in una serie di contesti multilaterali, non da ultimo lo scorso summit del Gruppo dei Sette a trazione giapponese. Quando si sono riuniti a Hiroshima, a maggio, i leader G7 hanno concordato sulla necessità di regolamentare l’IA generativa e le tecnologie ...

Il Presidente del Consiglio ha incontrato il fondatore di LinkedIn, oggi esperto di intelligenza artificiale, per parlare di questa tecnologia in termini di opportunità, rischi, impatto sull'economia, ...