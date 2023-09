IA e governance Le sfide per l’Europa nell’era digitale L’evento

Leggi su formiche

(Di martedì 5 settembre 2023) L’Intelligenza artificiale è uno dei principali fattori di trasformazione economica e sociale del mondo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo. L’IA solleva preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, richiedendo regolamentazioni e politiche adeguate per proteggere i diritti degli individui e garantire la sicurezza delle informazioni. È quindi necessario definire un quadro di regole europee e globali che non frenino l’innovazione, ma garantiscano un’applicazione e uno sviluppo responsabile di queste tecnologie. Il legislatore europeo ha dunque un ruolo essenziale per uno sviluppo di un’IA sicura, affidabile, resiliente e fruibile da parte delle imprese e delle persone. A che punto è l’Italia e la discussione europea su questi temi? Ne parleremo venerdì 8 settembre a partire dalle ore 9:00 in occasione dell’incontro organizzato da Formiche e dalla Rappresentanza in Italia ...