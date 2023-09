I nuovi siti di Cambium Networks | più connessi coi mercati locali

Leggi su pantareinews

(Di martedì 5 settembre 2023) Milano, 5 Settembre 2023 – Nell’ottica di un rapporto sempre più diretto coi territori e le loro specificità,apre in Europa dueweb, uno in italiano e uno in polacco, che si aggiungono aiin francese e in tedesco già attivi. Si tratta di un’operazione che non solo permette a livello locale una consultazione più agevole e veloce nella ricerca di informazioni e notizie, ma consentirà anche la declinazione di alcune news e contenuti rilevanti in specifico per i singoli paesi. Se è vero che i trend tecnologici sono globali, le esigenze e le caratteristiche economiche dei singolisono peculiari, sia dal punto di vista strutturale che legislativo e richiedono un approccio a volte diversificato per poter ottenere i migliori risultati. Aspetti come la dimensione delle aziende, ...