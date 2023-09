I decessi registrati a Bari nel luglio 2023 non sono dovuti ai vaccini ma alle ondate di calore

(Di martedì 5 settembre 2023) Il 30 agostola redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato su YouTube lo stesso giorno. Nel filmato, della durata di 8 minuti, si vede un uomo che riporta la notizia secondo cui il ministero della Salute avrebbe registrato nella zona diun aumento dei «per malori» pari al 42 per cento causato dal forte caldo. La fonte di questa informazione, spiega l’autore del video, è l’articolo intitolato “Caldo killer, record di morti a: +42% trae agosto e il capoluogo pugliese è al terzo posto in Italia” e pubblicato il 20 agosto dal Quotidiano di Puglia. L’uomo, basandosi su questo articolo, ha spiegato che «stando ai dati nel report, nella sola città disi registra un +42% di morti ...

La situazione è ancora critica e peggiora di mese in mese. Crescono gli infortuni mortaliin occasione di lavoro (+ 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2022) passati da 412 a ...di...Solo nel mese di agosto nei laghi italiani sono stati14per annegamento , poco meno di uno ogni due giorni. Tra i bacini con più vittime, il lago di Como, quello di Bolsena, il ...Per gli esperti dell'agenzia delle Nazioni Unite specializzata in questioni sanitarie si tratta di cifre in rapido e progressivo peggioramento rispetto 'ai 27mila casi e 220in ...

I decessi registrati a Bari nel luglio 2023 non sono dovuti ai vaccini ... Facta

La Procura di Sulmona ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per il decesso di Antonio Di Lollo, 46enne titolare di un’impresa di tinteggiatura rimasto folgorato lo scorso 31 agosto ...Più tamponi, contagi stabili. Piacenza registra un altro decesso per Covid-19. Sono i dati che emergono dall'ultimo bollettino dell'Ausl di Piacenza, ...