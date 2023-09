I club della Liga turbati dalla denuncia del Real Madrid per la distribuzione dei diritti tv

(Di martedì 5 settembre 2023) Nei giorni precedenti, ilaveva deciso di non prendere parte a una campagnaper migliorare l’esperienza televisiva. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo citando Onda Cero, è stata ufficialmente presentata unapenale daldi Florentino Perez contro lae il suo presidente Javier Tebas: “Il motivo di questaè il regolamento audiovisivo che i manager del blancos considerano dannoso per gli interessi dele genera danni e perdite. Molte delle squadre di calcio professionistiche sono state molto turbate e considerano che con questaFlorentino Pérez ha varcato la linea rossa. Lo scorso agosto, ihanno approvato la ...

ItIn casaFiorentina, infatti, ha siglato la rete del due a due regalando un prezioso punto ... Qualora ilrestasse in Serie A sarebbe anche merito di Vucinic.Sono diventati sei i calciatori del Pisa Sportingche in questa finestra internazionale saranno impegnati con le rispettive nazionali. Ai già ...volerà già oggi in Germania assieme al resto...... ovviamente, non esime e non esimerà nessuno dall'assumersi le proprie responsabilità, dalall'allenatore fino ai calciatori. Ma chiarisce, semmai, che per prendere cinque attaccanti (...

Da Palermo nel segno delle startup, 29enne fonda il primo club di business angel della Mongolia PalermoToday

Nel cortile della Belmont University da un'aiuola fiorita sbuca una statua ... con il suggello di ogni gentrification: un club SoHo House. In effetti anche «Mashville» (città del miscuglio) non suona ...Il difensore della nazionale caraibica è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella città di Colon. La polizia, che ha dato la notizia dell’omicidio, ha anche arrestato il presunto assassino del ...