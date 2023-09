I bonus edilizi pesano per 109 miliardi sulle manovre del governo Meno gettito | più debito

Se il Superbonus e la possibilità di fruire di esso (e anche di tutti gli altri, compreso il famigeratofacciate ) mediante sconto in fattura o cessione a banche del credito, avesse esaurito la sua vita alla fine del 2021, come era stato inizialmente previsto ...... Giovanbattista Fazzolari : "Dobbiamo fare i conti con il fardello del Superbonus, erano previsti 36 miliardi di spesa, siamo oltre 100 e considerando il complesso deiintrodotti dal ...Al momento le frodi contestate suidal lavoro di sinergia di Gdf e Agenzia è arrivata alla quota di 12,8 mld di euro comprendendo sia i sequestri sia i blocchi preventivi in attesa di ...

Bonus edilizi, ipoteca da 109 miliardi sulle manovre del governo Meloni Il Sole 24 ORE

Se il Superbonus e la possibilità di fruire di esso (e anche di tutti gli altri bonus edilizi, compreso il famigerato bonus facciate) mediante sconto in fattura o cessione a banche del credito, avesse ...L’accessibilità è un diritto fondamentale che deve essere garantito alle persone con disabilità. Lo sancisce la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal ...