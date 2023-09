(Di martedì 5 settembre 2023) Ricaricamatica e senza sforzo per i clientiEVrende disponibile la funzionalità, che elimina la necessità di utilizzare l’app o la scheda di ricarica per le, anche in. Questo sistema, oltre a rendere la ricarica pubblica ancora più comoda e sicura, consente ai clienti di risparmiare tempo mediante l’autenticazionematica. La prima vettura del brand con questa funzionalità, resa disponibile da uno dei più recenti aggiornamenti OTA, è la Ioniq 6, ma sarà presente anche sulla nuova Kona Electric sin dal momento del lancio, che si annuncia imminente. Attualmente, gli operatori che offrono punti di ricarica con questa tecnologia nel Vecchio Continente ...

Having already developed a secure 5G communication module,Mobis is planning toa new telematics product integrating V2X technology to the market soon.Mobis' investment in ...Questa competizionel'inizio della Bundesliga quest'anno giunto al suo 60esimo ...00 Elche - Ferrol 22:00 SUD COREA K LEAGUE 1 Jeonbuk - Suwon Bluewings 12:00 Gangwon - Ulsan12:30 ...Having already developed a secure 5G communication module,Mobis is planning toa new telematics product integrating V2X technology to the market soon.Mobis' investment in ...

Hyundai introduce Plug & Charge in Italia per le auto elettriche tuttoteK

Hyundai rende disponibile la funzionalità Plug & Charge, che elimina la necessità di utilizzare l’app o la scheda di ricarica per le auto elettriche, anche in Italia. Questo sistema, oltre a rendere ...Hyundai vuole facilitare la ricarica anche per tutti i suoi ... la funzione sarà disponibile anche sulla nuova Kona elettrica, veicolo che a breve verrà introdotto nel mercato internazionale.