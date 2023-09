Hong Kong | l’Alta Corte approva le unioni civili per le coppie dello stesso sesso

(Di martedì 5 settembre 2023)disi è pronunciata a favore delleper le, nell’ambito di un caso chiave per la lunga lotta della comunità Lgbtq sull’uguaglianza dei diritti nell’ex colonia britannica. Ma i giudici non si sono spinti fino a garantire i pieni diritti matrimoniali anche alle. Laha stabilito infatti che il governo della città «ha violato l’obbligo positivo di riconoscere giuridicamente leomosessuali». Ma hanno respinto all’unanimità il ricorso in relazione al riconoscimento dell’istituto del matrimonio tra le persone ...

Le Borse cinesi chiudono in chiara flessione dopo la contrazione dell'attivita' terziaria cinese nel mese di agosto. L'indice Hang Seng ha accusato un calo del 2,06% mentre l'indice relativo ai titoli di Shanghai ha perso lo 0,7%.

L'exchange di criptovalute OKX è entrato nella fase finale per ottenere la licenza come virtual asset service provider (VASP) a Hong Kong. L'exchange si aspetta l'approvazione finale per la licenza.