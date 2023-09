Hojlund | «Volevo trasferirmi a Manchester La trattativa con l’Atalanta…»

(Di martedì 5 settembre 2023) Le parole dell’ex attaccante dell’Atalanta Rasmussul suo trasferimento alla corte delUnited questa estate Sul suo trasferimento dall’Atalanta alUnited, ha parlato l’ex centravanti nerazzurro Rasmustramite Tipbladet. LE PAROLE – «È stato fantastico infilarmi la maglia in testa e ottenere i miei primi minuti da giocatore dello United. Sul mio trasferimento? Iononostante altre offerte. Su quella che è stata la dinamica dellapreferisco non parlarne: l’Atalanta ha trattato con il club e io poi ho formalizzato».

Maehle distrugge Gasperini: "Approccio dittatoriale, non voleva che guidassi con Hojlund" Tutto Napoli

Dopo il suo addio all'Atalanta, Joakim Maehle è tornato a parlare della sua esperienza a Bergamo, attaccando nettamente il suo ex allenatore, Gian Piero Gasperini: "La ...Non hai alcun rapporto con l'allenatore. Può tormentare qualcuno per cose strane. Ad esempio, io e Hojlund andavamo insieme ad allenarci. Ma lui non voleva che guidassimo insieme. Perché così potevamo ...