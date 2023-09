Ho ordinato una tartare di tonno | guardate cosa mi hanno portato | la testimonianza dell' influencer è surreale

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 5 settembre 2023) Negli ultimi anni il consumo di, soprattutto crudo, è aumentato a dismisura in Italia e nel mondo. Unahaquella che sul menù era segnata comedi, ma quando le è stata servita, l'ha lasciata senza parole. Ilfa parte'alimentazione di una percentuale altissima di italiani. Quando non sigrandi idee (e molto tempo) per cucinare, spesso si opta per una scatoletta di. Che sia il condimento di un piatto di pasta o inserito in un'insalatona, questo pesce è il bene rifugioe persone pigre e di quelle sempre di fretta. I nutrizionisti, tuttavia, sconsigliano di mangiarein scatola più di un paio di volte a settimana, visto il contenuto ...