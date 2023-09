Hit Man | Richard Linklater | ' Il segreto della mia comicità? Leggo storie sui killer e le trovo divertenti'

Richard Linklater approda a Venezia 2023 con una commedia venata di noir che mette d'accordo tutti,. Protagonista della pellicola è un eccezionale Glen Powell che interpreta un placido insegnante di psicologia al college con un secondo lavoro fuori dal comune. Nel tempo libero, Gary Johnson ...- Pubblicità - Richard Linklater ha presentato in anteprima a Venezia 80, commedia brillante interpretata da Glen Powell , anche co - autore della sceneggiatura. La trama del film ruota attorno a Gary Johnson (Powell), il killer professionista piu richiesto di New ...Tra i Fuori Concorsodi Richard Linklater e Ryuichi Sakamoto: Opus di Neo Sora. Debutta a Orizzonti Extra Day of the Fight di Jack Huston. Ieri sul red carpet protesta femminista contro Woody ...

Risate e divertimento nel Fuori Concorso veneziano con lo scatenato Hit Man, nuova fatica di Richard Linklater che vede Glen Powell nei panni di un finto serial killer al servizio della polizia.Viene direttamente dalla realtà questa storia straordinaria e vera raccontata con genio e sregolatezza in Hit Man da Richard Linklater (School of Rock), film fuori concorso in questa 80/a edizione del ...