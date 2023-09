Highlights Italia-Svizzera 3-0 25-19 | 25-23 | 25-15 | Europei volley maschili 2023 VIDEO

(Di martedì 5 settembre 2023) Ilcon glidi3-0 (25-19, 25-23, 25-15), partita valevole per la Pool A deglidi. Altra vittoria per gli azzurri di De Giorgi, ancora imbattuti e primi a punteggio pieno.che non è stata perfetta dall’inizio alla fine, anzi ha attraversato qualche piccolo passaggio a vuoto, ma nel complesso non ha corso grossi rischi ed ha meritato la vittoria. Positivi anche gli esordi di Giovanni Sanguinetti e Leandro Mosca, mentre le garanzie si chiamano Yuri Romanò e Alessandro Michieletto. Di seguito il filmato del match. SportFace.

... traditions, and culture -the complexity and challenges of forging economic and even ...prima per produzione con 3,6 milioni di tonnellate l'anno.... I dati di Coldiretti e ...Quattro vittorie in quattro partite: come da pronostico, l'batte anche la Svizzera e lo fa con un netto 3 - 0 (parziali di 25 - 19, 25 - 23, 25 - 15). Azzurri che si confermano dunque in vetta alla pool A e ipotecano il primo posto. Mercoledì 6 ...Esordio non facile per Spalletti- Macedonia del Nord 0 - 1 A 11 anni, Luciano Spalletti chiese a sua mamma di cucirgli una bandiera dell'per festeggiare la vittoria contro ...

L’Italia vince e fa poker: 3-0 anche alla Svizzera Sky Sport

In attesa del quarto di finale della FIBA World Cup 2023 tra Italia e Team USA, in programma domani alle 14.40 italiane, diamo uno sguardo alle ultime prestazioni delle due squadre, rispettivamente ...Leggi su Sky Sport l'articolo Europei Volley, Italia-Svizzera 3-0, highlights: poker di vittorie per gli azzurri ...