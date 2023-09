Harrogate Town vs Nottingham Forest Under 21 – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 settembre 2023) L’, squadra di League Two, aprirà la sua campagna EFL Trophy 2023-24 con una partita in casa contro il-21 martedì 5 settembre sera. I padroni di casa arriveranno alla sfida dopo la sconfitta per 1-0 contro il Barrow in campionato sabato scorso, mentre l’21 delha subito una sconfitta per 1-0 contro l’21 del Brighton & Hove Albion venerdì scorso. Il calcio di inizio divs21 è previsto alle 20:45 Anteprima della partitavs21 a che punto sono ...