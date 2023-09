Hamsik | 'Inter l'anti-Napoli Sarri il maestro | ci riempiva la testa di concetti Consigliai #Lobotka a #Giuntoli'

Potrebbe ricordare un po' un certo Marek, ma forse più proiettato in avanti. Nella scorsa ... Solo una squadra, l', si è assicurata un profilo formidabile ma non per il calcio: stiamo ...Zanetti che dell'è e rimarrà indiscutibilmente 'Il Capitano'. E il Napoli Anche il club ... record poi battuto dall'ultima bandiera del Napoli: Marek, che nelle dodici stagioni tra le ...Marek(Slovacchia) 100 gol. 92. Luis Muriel (Colombia) 99. 93. Antonio Angelillo (... Al quarto posto c'è invece Giuseppe Meazza a quota 216 gol realizzati (197 con l', 9 con il Milan e ...

L'apertura del Corriere dello Sport con l'intervista ad Hamsik: "L'anti-Napoli è l'Inter" TUTTO mercato WEB

L'ex azzurro ha appena smesso di giocare ed è diventato collaboratore tecnico della Nazionale slovacca del ct Calzona: "Il 4-3-3 è la sintesi del calcio che voglio" ...L'ex capitano del Napoli ha parlato al Corriere dello Sport: 'La Cina È stata una esperienza che mi ha arricchito, in ogni senso, per conoscenze calcistiche, culturali e anche per danaro'.