Hamsik | «In Arabia Saudita ci sarei andato | certe proposte non vanno ignorate»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 settembre 2023) Marekintervistato da Antonio Giordano per il Corriere dello Sport. «Io in, ci fossero state all’epoca le occasioni, ci. Per calcio e anche per soldi».sarà in panchina, ma da collaboratore di Francesco Calzona, il ct italiano della Slovacchia. La partita d’addio non l’ha fatta. «Mai dire mai. Ci avevano pensato al Trabzonspor, ma in estate sarebbe stata un’impresa. Può darsi la faccia al “Maradona”, ne ho parlato con De Laurentiis, capiremo rapidamente se ci sono le condizioni, perché i calendari così intasati non facilitano l’organizzazione». Ha vinto meno di quello che un talento come il suo avrebbe meritato. «È andata così ma non ho rimpianti. Mi sarebbe piaciuto riuscirci con il Napoli, per vivere l’entusiasmo di quella città che sento mia. Ma ho avuto modo di ...