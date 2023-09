Hamsik esclusivo | ' Sarri maestro | ma ci riempiva la testa di'

C'è un eroe per due Mondi anche in questo calcio moderno, né bandiere e né retorica però il senso seducente della sincerità: Mareknon ha più la cresta ma non ha mai perduto i suoi troni , uno a casa, in Slovacchia (138 presenze, 26 gol: nessuno come lui), l'altro a Napoli (520 partite, irraggiungibile); e non ha mai ...C'è un eroe per due Mondi anche in questo calcio moderno, né bandiere e né retorica però il senso seducente della sincerità: Mareknon ha più la cresta ma non ha mai perduto i suoi troni , uno a casa, in Slovacchia (138 presenze, 26 gol: nessuno come lui), l'altro a Napoli (520 partite, irraggiungibile); e non ha mai ...

L'apertura del Corriere dello Sport con l'intervista ad Hamsik: "L'anti ...

L'ex azzurro ha appena smesso di giocare ed è diventato collaboratore tecnico della Nazionale slovacca del ct Calzona: "Il 4-3-3 è la sintesi del calcio che voglio" ...Marek Hamsik su Corsport: "Alla terza giornata di campionato non si può dire, si rischiano figuracce, come ha insegnato il Napoli di Spalletti. Però l’Inter è partita molto bene, viene dalla finale di ...