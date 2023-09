Hackney Diamonds | I Rolling Stones annunciano il primo album in studio dopo quasi due decenni

' Esperti nella riparazione del vetro di. Apertura a settembre 2023 ', si legge. Il testo di questo annuncio citava poi titoli emblematici della formazione come "Gimme Shelter" e "...Quello sarà il giorno in cui avremo tutte le informazioni sull'uscita del loro nuovo album di inediti "" , il primo da "A bigger bang" ( leggi qui la recensione ) che venne pubblicato ......dalle cover blues del 2016 Blue & Lonesome e la prima raccolta di musica originale da A Bigger Bang del 2005 - sui giornali locali britannici tramite un inserto pubblicitario a firma

The Rolling Stones Set to Announce New Album 'Hackney Diamonds' LONDON (Reuters) - The Rolling Stones are set to announce "Hackney Diamonds", their first album of original music for 18 years. The band ...The Rolling Stones will unveil their album 'Hackney Diamonds' at a special live event on Wednesday (06.09.23) in Hackney in East London. Sir Mick Jagger, 80, Keith Richards, 79, and Ronnie Wood, 76, ...