“Ha cantato l’inno nazista” | Zverev fa cacciare uno spettatore durante il match contro Sinner video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 settembre 2023) La sfida valida per gli ottavi di finale degli Us Open trae Alexanderè stata segnata anche da uno spiacevole episodio che ha visto indirettamente coinvolto il giocatore tedesco.il quinto game del quarto set, infatti, il tennista nativo di Amburgo ha fermato il gioco per lamentarsi con l’arbitro del comportamento di unoe chiederne l’allontanamento.oftelling the umpire someone in the crowd shouted the “most famous Hitler phrase in history” invs.#USOpen pic.twitter.com/XlWw7ktqjP — Lawrence (@dutyfreechamp) September 5, 2023 Dal campo non si sente distintamente quello che il fan in questione dice, ma si comprendono benissimo invece le proteste diverso il ...