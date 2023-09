Ha avuto una bella pazienza | caso-Egonu | l' ultima clamorosa accusa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Paolaè ancora al centro della polemica sportiva. I rapporti tra la campionessa del Volley e il ct azzurro Davide Mazzanti sono infatti sempre più tesi. Ma il mondo dello sport si schiera a spada tratta con la pallavolista. L'allenatore della Turchia Daniele Santarelli, fresca vincitrice - per la prima volta nella loro storia - dei campionati europei, è intervenuto sulla questione: "Pensare all'Italia senzaè una follia, Paola sta soffrendo molto. È l'attaccante più forte del mondo". A sostegno della campionessa azzurra è arrivata anche una leggenda del Volley. Francesca Piccinini, ex schiacciatrice della Nazionale e commentatrice per Sky, ha parlato con l'Ansa degli Europei femminili appena disputati. "Il risultato di questo Europeo è molto deludente, non rende giustizia alla nostra nazionale e obbliga a rivedere delle scelte tecniche che ...