Guendalina Tavassi | che incanto | il lato B fa impazzire

(Di martedì 5 settembre 2023) Foto provocante pubblicata sui social dall’ex concorrente del Grande Fratello 11,. CheB, followers in delirio! La 36enne, classe ’86, è originaria di Roma, famosa influencer ed ex concorrente del Grande Fratello. In passato è finita al centro del gossip a causa di alcuni video intimi che le sono stati rubati dal cellulare e che sono finiti in rete. Nel 2022 la donna è stata concorrente dell’Isola dei Famosi insieme al fratello Edoardo, quest’ultimo anche concorrente del Grande Fratello VIP 7.ha avuto una figlia di nome Gaia ad appena 17 anni con Remo Nicolini. Oggi, la donna è fidanzata con Federico Perna, manager nel settore della ristorazione. Nei giorni scorsi i due sono stati protagonisti di una vicenda alquanto inusuale in barca che poi è stata raccontata da lei stessa sui ...

Disavventura in barca per Guendalina Tavassi e il fidanzato: Mi sono sentita un pò Rose in Titanic Fanpage.it

Piccola disavventura in barca per Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna, bloccati in mare. “Ci si è ingolfato il motore”, ha raccontato l’influencer tratta per prima in salvo. “Mi sono ...Il racconto di Guendalina Tavassi che ha avuto una problematica in mare insieme al compagno Federico Perna. Cosa è successo.