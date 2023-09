Guasto a Ostiense | cancellazioni e ritardi sulla FL1 Roma-Fiumicino aeroporto

(Di martedì 5 settembre 2023)– Un martedì pomeriggio da incubo perni e turisti che devono raggiungere l’dilinea Fara Sabina –(FL1), infatti, come fa sapere Rfi, “la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità diper un inconveniente tecnicolinea. Effettimobilità ferroviaria: i treni subiranno, variazioni e”.anche fino a un’ora e mezza e oltre con treni fermi a Fiera die nelle altre stazioni. “In corso l’intervento dei tecnici di Rfi”, precisano dalla società. Per consultare i monitor aggiornati di partenze/arrivi della tua stazione ...

Presto per individuare le cause, ma il motivo potrebbe essere unai binari, forse troppo ... fermata direzione Laurentina n.70788 'Partigiani - Staz.ne(FS)'. ...... le fermate sono nei pressi delle stazioni ad eccezione di Garbatella (fermata in via) #... presidente del gruppo Azione - Italia Viva in Senato, ha commentato su 'Twitter': "Ennesimo, ...Presto per individuare le cause, ma il motivo potrebbe essere unai binari, forse troppo ... fermata direzione Laurentina n.70788 'Partigiani - Staz.ne(FS)'. ...