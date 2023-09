Guai per 2 scalatori. Soccorsi

(Di martedì 5 settembre 2023) VALMASINO (SO) - Due interventi ieri pomeriggio per la Stazione di Valmasino del Soccorso alpino. Il primo alle 16:30, per un alpinista di 33 anni. Mentre scendeva dalla via Normale del Pizzo Cengalo, ...

Una squadra territoriale con tre tecnici era pronta in piazzolaeventuale supporto all'équipe. L'intervento è finito alle 17:45. Pochi minuti dopo, alle 18:00, altra attivazioneuno scalatore ...Stando alle prime informazioni ecause in corso di accertamento, un auto e un camion della ... un ferito grave Troppo rumore, neiil proprietario di un kartodromo ad Arzachena Msc, Aponte ...Questi ultimi invece sognano di cavalcare la tigre mafarlo, nascendo in un ambiente elitario, devono prima andare in cerca d'avventura, o meglio di. Li aiuterà in questo senso intercettare ...

Covid, Pirola sfugge ad anticorpi XBB: subito guai per il vaccino aggiornato Il Tempo

"La questione della crisi politica americana, valutata in termini razionali, è davvero maledettamente complessa e di enorme gravità" ...Antti Lindtman, leader del Partito socialdemocratico finlandese, è finito nei guai dopo che in rete ha iniziato a circolare una vecchia foto in cui ...