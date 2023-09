Grillo esalta la Cina green ma tace sul carbone | il dato che lo imbarazza

(Di martedì 5 settembre 2023) Dove c'è Beppe, c'è un paradosso. Anche questa volta il fonre del Movimento 5 stelle ha attirato i riflettori su di sè per un'uscita contestabile: se da una parte tesse le lodi di Pechino; dall'altra sembra dimenticarsi dei fattori più controversi della. Nelle scorse ore, infatti, il comico pentastellato ha richiamato l'attenzione sulla presunta alta attenzione del Dragone alla politica. Attraverso le pagine del suo blog,ha lanciato in rete una notizia dal titolo forte: "Ladomina il mercato delle energie rinnovabili". Ad accompagnare la notizia, una foto della bandiera cinese e quella di un prato verde. Nell'articolo ripubblicato davengono elencate tutte le conquiste dellain termini di ...

Uno dei cavalli di battaglia di Beppe, quando era ancora soltanto un comico, era scherzare sull'onorevole Andreotti. Diceva: "... ma non meno simbolica: per un attimo si, agita frenetico ..."Operato secondo le regole", Agnelligli juventini. A molti tifosi bianconeri le parole del ... Mentre The Roller sceglie il sarcasmo: "Prima Agnelli che parla come fosse il Marchese Del, ...(Beppe). I mariti in pensione fanno solo dei guai. (Romano Battaglia). La pensione è ... Da chila sua professionalità a chi sottolinea quanto la sua presenza sia stata importante nell'...