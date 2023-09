Grave dopo interventi by-pass gastrico | medico verso processo

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del chirurgo bariatrico Stefano Cristiano, accusato di due casi di presunta malasanità in seguito ad operazioni allo stomaco da lui effettuate. L’ufficio inquirente (procuratore Pierpaolo Bruni e sostituti Valentina Santoro) ha chiesto il rinvio a giudizio per il professionista, che ha assunto dunque la qualità di imputato, e nei prossimi giorni il giudice per le indagini preliminari fisserà l’udienza preliminare. Cristiano risponde in particolare di lesioni colpose gravissime e falso commessi ai danni di Angela Iannotta, la 29enne di Santa Maria Capua Vetere madre di tre figli ridotta in fin di vitaduedi by-effettuati da ...

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del chirurgo bariatrico Stefano Cristiano, accusato di due ...