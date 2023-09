Grande Fratello | i primi sei concorrenti confessano perché hanno deciso di partecipare e cosa gli mancherà di più nella Casa

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 settembre 2023) Mancano ormai solo sei giorni alla prima puntata della nuova edizione del, il reality show di Alfonso Signorini che tornerà in onda in una veste in parte rinnovata. Nel ruolo di unica opinionista ci sarà Cesara Buonamici, il volto storico del Tg 5 è già pronta ed elettrizzata di commentare le avventure dei nuovi protagonisti che varcheranno l’ambita porta rossa. C’è tanta curiosità intorno al cast che quest’anno vedrà una sorta di ritorno alle origini. Su direttiva di Pier Silvio Berlusconi che ha voluto dare una netta spazzata al trash, idelsaranno sia Vip – non legati al mondo dei social e delle piattaforme per adulti – che “Nip”. Pochi giorni fa Aldo Vitali, direttore di Tv, Sorrisi e Canzoni, ha spoilerato la copertina del settimanale in edicola da ...