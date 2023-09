Grande Fratello | gli autori hanno preso tutti in giro? Le promesse non mantenute sui concorrenti

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 5 settembre 2023) La nuova edizione del, condotta da Alfonso Signorini, si avvicina al debutto e il cast è già ad un buon punto, tuttavia, ciò che sta emergendo in queste ore è che glinon starebbero mantenendo lefatte inizialmente. Dopo tante voci sul cambio registro in casa Mediaset, la sensazione degli utenti social è che siano state solo parole al vento. Non a caso, si era parlato di un’edizione più small, ma alla fine durerà comunque sei mesi; inoltre, i nip dovevano essere totalmente sconosciuti, ma così non è.: glinonmantenuto le? Quando emerse la notizia dell’arrivo della nuova edizione del, i vertici di casa Mediaset ...