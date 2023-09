Grande Fratello | E’ Ufficiale | Affronto a Giulia Salemi!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 5 settembre 2023) Manca pochissimo all’inizio della nuova edizione delVip. Tra le tante novità, anche quella che vede Rebecca Staffelli nel ruolo di opinionista social. La speaker radiofonica prenderà quindi il posto diSalemi. Affiancherà Alfonso Signorini e la nuova opinionista Cesara Buonamici a partire dal prossimo 11 settembre. Manca davvero poco. Ecco tutti gli aggiornamenti!Salemi fuori dal Gf Vip 8: arriva Rebecca Staffelli Tra pochi giorni inizierà la nuova edizione del Gf Vip che, come sappiamo, porterà con sé molte novità. In primis riguardo al cast dei concorrenti, che sarà una sorta di mix tra personaggi noti e volti sconosciuti. Altra novità assoluta di questa nuova edizione, l’opinionista unica. Ruolo affidato alla giornalista del Tg 5 Cesara Buonamici. Ma non é tutto. Poche ore fa, é stata ...