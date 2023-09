Graduatoria Medicina | oggi i risultati | come funziona

(Di martedì 5 settembre 2023) In mattinata è prevista la pubblicazione delladel test2023 per tutti i candidati che hanno svolto il TOLC MED ad aprile e luglio. L’orario di pubblicazione non è specificato nei decreti del MUR del test diPer visualizzare lasi dovrà accedere all’area riservata su Accesso Programmato. Accanto L'articolo proviene da Il Difforme.

Modalità di accesso Per prendere visione della graduatoria del test di medicina 2023 sarà necessario quindi accedere al portale Cineca: il candidato troverà accanto al suo nome la dicitura assegnato, prenotato, in attesa o fine posti. Si è deciso di denunciare al Tar del Lazio una serie di irregolarità registrate durante lo svolgimento dei test per l'accesso alle facoltà di medicina, odontoiatria e protesi dentaria e veterinaria. Per i candidati napoletani, la graduatoria sarà pubblicata sul sito di accesso programmato.miur.it.

Graduatoria nazionale, cosa fare se sei assegnato, prenotato, in attesa o fine posti e come funzionano gli scorrimenti.La graduatoria unica nazionale di Medicina 2023 è finalmente stata pubblicata. Dal 13 settembre inizierà la fase degli scorrimenti. Ecco dove trovarla.