Governo | non è il Superbonus il problema per Meloni Sarà una manovrina | stime della Ragioneria sbagliate

(Di martedì 5 settembre 2023) Ci sono pochi soldi, la manovraaustera e prudente. Questo dirà la premier Giorgianel vertice di maggioranza di mercoledì con i capigruppo sulla Legge di Bilancio. Un punto ferma per la presidente del Consiglio è la conferma del taglio del cuneo fiscale fino a 35mila euro anche per il 2024, un segnale sia ai lavoratori sia alle aziende. Su questo non ci sono dubbi. Sulla riforma delle pensioni quasi certa la conferma di Quota 103 e Quota 41 che tanto voleva la Lega resta sulla sfondo per i prossimi anni. Anche per l'innalzamento delle pensioni minime, chiesto da Forza Italia, ciben poco, se non l'indicizzazione totale all'inflazione e al costovita per chi ha l'assegno previdenziale più basso. Segui su affaritaliani.it