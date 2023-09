(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Adnkronos) – Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la quinta riunione congiunta del Tavolo istituzionale e delladi, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. In apertura di riunione, il sottosegretario Mantovano ha precisato che l’attività dei vari gruppi tematici, che curano l’organizzazione dell’evento, è proseguita durante tutto il mese di agosto. Si legge in una nota di palazzo Chigi. Subito dopo è intervenuto il sindaco di Roma e commissario straordinario per il, Roberto Gualtieri, che ha informato sullo stato di avanzamento dei lavori e delle attività relative al sistema dell’accoglienza. Durante l’incontro, poi, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Commissario ...

Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la quinta riunione congiunta del Tavolo istituzionale e delladi Coordinamento Giubileo 2025, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. In apertura di riunione, il sottosegretario Mantovano ha precisato che l'...La bozza di decreto per il Sud, tra l'altro, prevede: una Zes unica per il Mezzogiorno dal primo gennaio 2024; unadi regia per le aree interne; risorse per la riqualificazione di Lampedusa e ......di politiche di coesione e per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno Ilsta ... è in arrivo una nuovadi regia "Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel ...

**Governo: Cabina coordinamento Giubileo 2025, App su patrimonio sacro e eventi** La Gazzetta del Mezzogiorno

Il governo Meloni giovedì 7 settembre discuterà un decreto per il “rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno” ...Ecco le disposizioni per la zona economica speciale che riguarderà il Mezzogiorno d'Italia. Nel decreto misure per il fondo coesione ...