Gossip Uomini e donne | Anna Munafò annuncia la sua gravidanza e parla del body shaming

(Di martedì 5 settembre 2023) La famosa ex tronista die seconda classificata a Miss Italia 2005,, è di nuovo in dolce attesa! Ma c’è di più: ha condiviso la notizia attraverso i suoi social media, svelando anche il sesso del suo prossimo bebè. Sarà un maschietto!ha affrontato con forza ildopo la sua prima, dimostrando grande autostima. Inoltre, ha risposto a Chiara Nasti, un’influencer, difendendo leinda commenti negativi., il dramma diDopo la nascita del suo primo bambino nel 2020,è stata oggetto di...

e Donne terminerà, come si può notare attraverso la guida tv ufficiale di Mediaset, alle 15.53 per dare spazio alla soap spagnola La Promessa . Rispetto dunque alle edizioni precedenti, le ...L'ex corteggiatore lancia un appello alla conduttrice e sul futuro non esclude la possibilità di partecipare ad un ...e Donne, Nicole Mazzocato svela perché ha annunciato tardi la sua gravidanza L'ex volto del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha svelato anche i motivi per cui, pur essendo ...

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato e l'annuncio tardivo della ... ComingSoon.it

La nuova stagione del dating show più amato del piccolo schermo, Uomini e Donne, tornerà in onda a partire da lunedì 11 settembre prossimo.Il corteggiatore, che da poco ha vinto il titolo di Più bello d’Italia, ha fantasticato sul futuro sottolineando come non disdegna l'idea di un reality: "Il mio sogno è partecipare a un reality show ...