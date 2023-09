Gli Usa son davvero malmessi se la scelta sarà tra un guerrafondaio e un bancarottiere

(Di martedì 5 settembre 2023) Un presidente vecchio, con evidenti segni di Alzheimer e, che vuole ancora la Casa Bianca nel ’24. L’altro candidato – unsociopatico finto miliardario – che forse farà campagna elettorale dalla galera. Ineluttabile, pauroso e accelerato declino della superpotenza. Fulton County Jail – USA. Un presidente vecchio, poco lucido eche vuole ancora la Casa Bianca nel ’24. L’ altro candidato – un sociopath – che farà campagna elettorale dalla galera. Ineluttabile, pauroso e accelerato declino della superpotenza.#TrumpMugShot pic.twitter.com/LvkOEAAm4j — Luca Ciarrocca (@lucaciarrocca) August 25, 2023 Questo è un mio tweet, d’accordo. E come molti post sui social, pecca di superficialità. Ma la questione della crisi politica americana, valutata in termini razionali, è...

Inutili i 18 punti di Fontecchio e11 di Tonut, ma anche un terribile 7/38 da tre di squadra. Prima frazione di gioco che si chiude 46 - 24. Edwards tenuto a zero punti, ma 14 punti di Bridges e ...Ma malgrado la cifra in euro non sia ancora nota, il prezzo perfa paura: 2.950 dollari , da noi arriverà (è già presente sul portale italiano di Sony, ma non ci sono dettagli sull'avvio ...La specificità mirata della terapia riduce la quantità del composto che deve essere somministrato per essere efficace, il che a sua volta riduce la potenziale tossicità,effetti collaterali e i ...

Italia fuori ai quarti: gli Usa dominano 100-63 Sky Sport

L'Italia non è riuscita nell'impresa di battere gli USA ai quarti di finale dei Mondiali 2023 di basket. La nostra Nazionale è tornata tra le migliori otto compagini del Pianeta dopo 25 anni di assenz ...Un abbonamento da 50 euro all'anno per avere accesso illimitato al trasporto pubblico di Roma: è la misura per gli under 19 della Capitale approvata ... Lo è per i giovani e lo è perché incentiva ...