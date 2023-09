Gli Stati generali del clima e il potere creativo dell’attivismo ambientale

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 settembre 2023) Da una parte il fiume Toce, dall’altra la montagna scavata per la vecchia cava di granito, ora diventata un teatro all’aperto. In Val d’Ossola attivisti e attiviste si muovono tra tende da campeggio e alberi di mele. A (ri)unirli tra l’1 e il 3 settembre 2023 è stato il collettivo Ci sarà un bel(Csbc) che ha creato glidell’azione per il. Un incontro unico in Italia, organizzato all’interno del festival “Campo Base”, che si svolge dal 2021 al Tones teatro natura di Oria, paesino piemontese della Val d’Ossola. «Glisono un processo corale che andrà avanti almeno un anno», dice Clara Pogliani di Csbc. Non si tratta, dunque, di un singolo evento, ma di una serie di incontri. Gli obiettivi? Definire delle linee guida comuni all’attivismo ...