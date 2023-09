Gli scienziati rivelano il legame tra lavarsi i denti e la demenza | incredibile ma vero

(Di martedì 5 settembre 2023) Il segreto di una mente sana e funzionale sta anche nell’igiene orale: ecco cosa ha scoperto un’équipe di ricercatori. Se l’alito (cattivo) mattutino non è un incentivo sufficiente per andare in bagno a, quanto state per leggere lo sarà di sicuro. Un nuovo studio scientifico aggiunge un nuovo importante tassello alle nostre conoscenza dell’Alzheimer. Vale la pena di farne tesoro, data la crescenze diffusione tra la popolazione globale delle varie forme di. Lo studio che lascia senza parole tra igiene orale e(Grantennistoscana.it)Come può la nostra salute orale influenzare l’attività del nostro cervello? È la domanda che si sono posti diversi ricercatori giapponesi. Di qui ha preso le mosse uno studio approfondito della correlazione tra una semplice abitudine come quella di ...

... ma anche le imprese transnazionali, reti di esperti e die le società civili ... I pionieri del diritto internazionale eapripista della protezione inclusiva dei beni comuni globali ...Da quel momento,hanno lavorato alacremente per decifrare le proprietà della particella spaziale che ha causato questo fenomeno, ribattezzandola proprio OMG per la sua incredibile ...Secondoesperti, lo zero termico in Italia dovrebbe attestarsi intorno ai 3.000 - 3.200 metri d'... tanto che meteorologi esi aspettano nuove massime molto elevate nei prossimi mesi e ...

Antibioticoresistenza e superbug, perchè preoccupa gli scienziati Fortune Italia

Ed è così. Ma c'è un altro numero che, secondo gli scienziati, dovremmo tenere a mente per garantirci un'alimentazione sana e su misura. E quel numero è... Trenta (30). Trenta come i diversi tipi di ...Che cos’è che mi preoccupa in modo speciale […] Per dirla con estrema e brutale semplicità, il punto fondamentale è che lo scienziato, nella società odierna, non ha più posto di quanto ne abbiano ...