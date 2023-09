Gli agenti corrotti avevano trasformato il carcere di Biella nel ' Paese dei Balocchi'

Leggi su agi

(Di martedì 5 settembre 2023) AGI - Per alcuni era il 'dei', per altri l'inferno. Fatto sta che per la Procura diildi viale dei Tigli non funziona come dovrebbe. Per questo la Polizia ha compiuto un blitz che all'alba ha portato a misure cautelari nei confronti di cinquantasei persone. L'operazione è stata condotta al termine di una lunga inchiesta della Squadra mobile diin diversi comuni del Piemonte, Lombardia e altre Regioni. Negli ultimi anni sono state diverse le indagini sulla casa circondariale biellese, alcune delle quali clamorose, come quella sui presunti pestaggi ai danni di detenuti e che aveva coinvolto 23della polizia penitenziaria. Da dove parte l'inchiesta Il caso più recente risale al dicembre 2022 quando un altro agente, Graziano Oliva, venne ...