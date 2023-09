Giudice sportivo | ammenda per il Benevento | prime ammonizioni per due giallorossi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa trasferta di Torre del Greco lascia in dote, oltre alla sconfitta, la primastagionale per il. La società di via Santa Colomba è stata multata di 600€ daldopo la sfida con i corallini “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore Distinti Ospiti, al 13° minuto del primo tempo all’interno del terreno di gioco un fumogeno acceso, prontamente rimosso dai Vigili del Fuoco provocando la bruciatura del manto erboso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ...