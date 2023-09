Giorgia Meloni vuole scavalcare Sergio Mattarella? Le insidie della riforma costituzionale

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 5 settembre 2023) Lacosì come formulata dacon l’aiutoministra Maria Elisabetta Casellati annullerebbe di fatto, la figura di. Sebbene Antonio Tajani ci abbia tenuto a rassicurare che “il premierato non annullerebbe la figura del presidenteRepubblica”, gli altri partiti non sono convinti. Il “premierato” di cui parla il capogruppo di Forza Italia è si basa sulla legittimazione popolare del primo ministro. In sostanza, il premier, in questo caso,, acquisirebbe dei poteri decisionali dei quali al momento non gode. Parliamo di una proposta di legge che potrebbe arrivare in consiglio dei ministri a metà ottobre....