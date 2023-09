Gioia Sannitica | “Punti irrisolti” | sciopero di 24 ore degli addetti all’ecologia

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 5 settembre 2023). L’intervento dellaMultiservizi che ha provveduto ad erogare le mensilità di Maggio e Giugno ai propri dipendenti a seguito della procedura di raffreddamento del 29 Agosto u.s. attivata dalla Scrivente O.S., non è stato ritenuto esaustivo in quanto restano ancorai seguenti: la mancata erogazione della mensilità di Luglio; le problematiche evidenziate e relative alla vetustitàautomezzi; la sicurezza sul lavoro e la totale assenza di idonei spogliatoi forniti di acqua potabile, docce e wc. Per detti motivi, si proclama lo stato di agitazione del personale dipendente e operante su territorio comunale dia far data 18 Settembre inizio turno lavoro che terminerà ad inizio turno del giorno 19 ...