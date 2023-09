Il trauma endemico nella società americana, che sta peggiorando sotto l'assalto della, della marcata disuguaglianza sociale, della violenza indiscriminata della polizia, della crisi ...... dai camici bianchi delle produzioni di pregio, giù giù, fino alla manovalanza dequalificata della logistica e, più sotto, al lavoro servile degli occasionali, dei mini - job, della(l'...... sebbene ciò si concentri solo su una parte specifica della forza lavoro, i riders ed i fornitori di servizi nellatramite algoritmi. E mentre circa la metà di questa direttiva si occupa ...

Gig economy, un documentario ne racconta il lato oscuro WIRED Italia

The Minerals Council of Australia (MCA) has called on the federal government to scrap its new Industrial Relations (IR) Bill introduced to Parliament this week. The bill aims to criminalise wage theft ...“Capacity to key markets such as India and Vietnam is also much higher than in 2019, which means more options for passengers and local exporters; all of which is good news for Victoria’s economy.” ...