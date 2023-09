Giambruno le prende da tutti i lati | Benedetta Scuderi lo asfalta in diretta

(Di martedì 5 settembre 2023), probabilmente, credeva di godere di uno scudo invisibile che avrebbe ammorbidito o attenuato commenti e giudizi sul suo conto e le sue dichiarazioni. Ma da un po’ di tempo a questa parte, nel salotto del suo programma, gli ospiti e gli inviati non hanno paura di reagire alle provocazioni e le tentate manipolazioni del...

... 'Il branco se lasempre con la più fragile'. C'è stato pure il momento, il compagno Meloni, altro campione Mediaset di questa stagione, che consiglia di non bere per non trovare i ...La Meloni ha un compagno che si chiama Andreadal quale ha avuto una figlia. Coppia ... Si è azzardato a dire che "quando ci si ubriaca o sila droga, ci può essere sempre un lupo che ...E' la stessa Italia cantata da Andreache con vittime umane spiega che se sei ciucca hai meno diritto alla sicurezza. E che poid'aceto quando quel che dice fa scalpore. O quella che ...

Elsa Fornero prende posizione contro Giambruno: "Non ha contezza di come si parla delle donne" La7

Arianna Meloni allarga i gomiti e prende spazio dentro Fratelli d'Italia, il partito con il quale sua sorella Giorgia ha conquistato la poltrona di presidente del Consiglio alle ultime elezione ..."Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”. Sono ...