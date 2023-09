Giambruno ammutolito dall’attivista dei Verdi Benedetta Scuderi | “Colpa dell’orsa Amarena? Se non fosse uscita non avrebbe incontrato ‘il lupo-cacciatore’”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) “Se vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche, perché poi illo trovi“, le parole pronunciate in diretta su Rete 4 da Andrea, compagno di Giorgia Meloni, lo scorso 28 agosto a proposito dello stupro di Palermo avevano fatto il giro del mondo, provocando numerose polemiche. Il first gentleman aveva replicato il giorno dopo al “Diario del giorno” sottolineando che le sue parole erano state utilizzate “in maniera strumentale” e “in maniera surreale, distorcendo la realtà”. A chiedergli conto di queste dichiarazioni, indirettamente e con tono provocatorio, ci ha pensato, attivista deie già candidata alla Camera per l’Alleanza...